Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban Latihan PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek selengkapnya ulasan UAS Biologi kelas 10 SMA / SMK / MA beserta jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Adapun PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Untuk soal dan kunci jawaban UAS / PAS Biologi dilansir dari materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Para siswa pun harus segera mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Simak soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Biologi untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / MA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar.

1. Berikut yang bukan merupakan penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati adalah....

A. pencemaran tanah, air, dan udara

B. perubahan iklim

C. pertanian industri

D. koservasi secara berkelanjutan

E. eksploitasi flora dan fauna secara berlebihan

Jawaban: D

2. Konservasi beberapa jenis organism langka dilakukan di habitat asalnya (in situ). Kelebihan kinservasi insitu dibandingkan dengan konservasi eksitu adalah….

A. memungkinkan untuk mengamati perkembangan jumlah populasi lebih mudah

B. tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga lebih mudah dilaksanakan

C. tidak membutuhkan proses adaptasi sehingga kemungkinan mengalami kegagalan kecil

D. tempat dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan lahan

E. memudahkan pengamatan sehingga dapat dijadikan obyek wisata

Jawaban: C

3. Penggologan organisme dengan menggunakan sistem klasifikasi filogenetik, dilaksanakan berdasarkan kesamaan....

A. morfologi

B. habitat

C. habitat dan morfologi

D. kekerabatan secara evolusi

E. susunan biokimia tubuh

Jawaban: D

4. Urutan tingkatan takson dari yang tertinggi ke yang terendah setelah kingdom untuk tumbuhan adalah….

A. marga D. filum

B. ordo E. divisi

C. kelas

Jawaban: E

5. Nama ilmiah nangka, Artocarpus integra, sedangkan nama ilmiah cempedak, Artocarpus cempedans, maka dapat diketahui nangka dengan cempedak, memiliki persamaan di tingkat….

A. genus

B. family

C. spesies

D. bentuk dan warna

E. lingkungan

Jawaban: A

6. Pengertian biologi yang paling tepat adalah….

A. ilmu yang mempelajari tentang semua makhluk hidup sekarang ini

B. ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup pada masa kini dan pada masa lampau

C. ilmu yang mempelajari keseimbangan alam

D. ilmu yang mempelajari hubungan produsen dan konsumen

E. ilmu yang mempelajari komponen-komponen ekosistem

Jawaban: B