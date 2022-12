Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 1, Kunci Jawaban Latihan PAS 2022 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini membahas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Inggris kelas 5 SD / MTs untuk Semester 1 ( Ganjil ) tahun 2022.

Adapun soal dan kunci jawaban ini juga untuk siswa mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS atau Penilaian Akhir Semester ( PAS ) dengan lancar.

PAS atau UAS dilaksanakan pada tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Kemudian soal dan kunci jawaban UAS / PAS Bahasa Inggris Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Cek selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 5 SD / MTs Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. My body is health make me ....

A. sad C. happy

B. tire D. boring

2. The opposite of tall is ....

A. small C. tall

B. high D. short

3. I have a new shoes and a pair of....

A. watch C. sock

B. glass D. plate

4. There is a . . . in my home.

A. station C. airport lake

B. garden D. lake

5. Unyil and Ucrit are playing . . . in the yard.

A. kite C. playstation

B. chess D. computer

6. Kalimantan is in the . . . of Papua.

A. west C. north

B. east D. south

7. Astronauts go to the ....

A. star C. nothing

B. moon D. sun