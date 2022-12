Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester Ganjil, Kunci Jawaban Latihan PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini membahas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Inggris kelas 6 SD / MTs untuk Semester 1 ( Ganjil ) tahun 2022.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan pada tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Adapun soal dan kunci jawaban ini juga untuk siswa mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Kemudian soal dan kunci jawaban UAS / PAS Bahasa Inggris Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Yuk simak soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 6 SD / MTs Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, C or D!

Read the letter below to answer 1-3!

Dear Uncle Tara,

Thank you for the new teddy bear. I like it so much.

I call him Snowy because of his white color. I always play with him every night.

I hope you can come to visit me someday.

With love,

Nindi