Soal PAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1, Kunci Jawaban Latihan UAS 2022 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini dibahas soal UAS Bahasa Inggris kelas 7 SMP / MTs lengkap dengan jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Untuk soal dan kunci jawaban disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay sebagai persiapan siswa diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Referensi soal UAS / PAS Bahasa pada dilihat juga pada buku pelajaran Inggris Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Inilah selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 7 SMP / MTs Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. Annisa : Why did not you call me last night?

Dayu : ........................ I forget it.

A. I am so sorry C. Good bye

B. Yes, it is D. How are you

2. Udin : Can I borrow your pencil?

Beni : Sure here it is.