Soal PAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban UAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini membahas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Inggris kelas 6 SD / MTs untuk Semester 1 ( Ganjil ) tahun 2022.

Secara rinci untuk materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Soal Ulangan Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester ( PAS ) Bahasa Inggris kelas 4 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Siswa dapat mempelajari materi Bahasa Inggris kelas 4 SD / MI Semester 1 (Ganjil) sebelum menjawab soal.

Soal dan jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Berikut ini adalah selengkapnya artikel yang mengulas pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 4 SD Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. My mother is ironing clothes. The energy used by mother is…

B. Wind

C. Electricity

D. Sunlight

E. Fire

2. “ Environment “ in Indonesian language is…

A. Makhluk hidup

B. Lingkungan

C. Tumbuhan

D. Hewan

3. We water the plants ...

A. In the morning

B. In the afternoon

C. In the morning and afternoon

D. In the morning and evening

4. Plants that can become medicine is …

A. Ginger

B. Pine tree

C. Coconut tree

D. Jackfruit tree

5. “ Keberagaman “ in English language is…

A. Diversity

B. Benefit

C. Sentient

D. Environment

6. “ Rare “ in Indonesian language is…

A. Langka

B. Mudah ditemui

C. Dipelihara

D. Diperjualbelikan