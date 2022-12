Lagu Sang Dewi Berhasil Membuat Stephanie Poetri Minder Pada Titi DJ

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Air mata Titi DJ tumpah, ia tak menyangka bisa duet dengan putri tercintanya.

Ialah sosok Stephanie Poetri, yang sudah lama dirindukan oleh Titi DJ karena sudah 2 tahun tidak pernah bertemu.

Musisi Stephanie Poetri jadi penyanyi pembuka di Festival musik Head In The Clouds (HITC) Jakarta 2022, Sabtu 3 Desember 2022.

Mengutip Kompas.com, Stephanie Poetri membawakan lagu-lagu populernya seperti Selfish, Picture Myself hingga Bad Haircut.

Pada salah satu penampilannya, Stephanie Poetri juga berkolaborasi dengan sang ibu, Titi DJ.

Stephanie Poetri malu lantaran kepergok menangis.

Titi DJ mengaku terakhir bisa berduet dengan Stephanie Poetri adalah lima tahun silam.

Wanita kelahiran 20 Mei 2000 ini mengaku senang bisa hadir menjadi penampil pembuka HITC Jakarta 2022.

Stephanie menyebut duetnya dengan sang ibu telah lama dinanti para fans.

"Jadi ceritanya banyak fans yang bilang 'duet dong' sama mama. Makanya aku turuti sekarang," ujar Stephanie.

Tak dipungkiri, Stephanie Poetri merasa gugup.

"So you felt nervous?" tanya host lagi dan diiyakan oleh Stephanie Poetri.

"Kamu bisa gugup juga?" Host seolah tak percaya.

Profil Stephanie Poetri Dougherty anak Titi DJ yang sukses di dunia tarik suara

"Gugup is my middle name," celetuk Stephanie Poetri.

Meski mengaku seru, Stephanie secara tak langsung menunjukkan rasa insecure.