7 Fakta Menarik Stephanie Poetri, Anak Titi DJ yang Kepergok Menangis di Acara Head In The Clouds

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Stephanie Poetri sempat nangis dan insecure duet dengan sang ibu, Titi DJ.

Dalam penampilannya di Head In The Clouds Jakarta pada Sabtu 3 Desember 2022, Stephanie Poetri sempat menangis.

Saat mengisi acara di Community Park 2, Jakarta Utara tersebut, Stephanie Poetri malu lantaran kepergok menangis.

"Apa yang kamu pikirkan tentang penampilanmu?" tanya host.

"Sangat bahagia, sedikit malu karena aku menangis, but it's okay."

Profil Stephanie Poetri Dougherty anak Titi DJ yang sukses di dunia tarik suara

"Lega, dari kemarin udah stres," ungkap Stephanie.

Tak hanya itu, ia pun merasa gugup.

"So you felt nervous?" tanya host lagi dan diiyakan oleh Stephanie.

"Kamu bisa gugup juga?" Host seolah tak percaya.

"Gugup is my middle name," celetuk Stephanie.

Stephanie Poetri pun berduet dengan sang ibu, Titi DJ dan secara tak langsung memperlihatkan rasa insecure.

"Tapi jujur aja nyanyi Sang Dewi sama mama itu seru banget."

"I dont know why, aku kira aku akan lebih kayak takut," ucapnya.

Hal ini lantaran Stephanie merasa suaranya jauh saat dibandingkan dengan ibunya.