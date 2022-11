Tujuan Allah SWT Mengutus Nabi dan Rasul Materi Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 SD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berapakah jumlah rasul?

Siapa sajakah mereka?

Ayo, kita lanjutkan belajar tentang nabi yang wajib diimani.

Satu di antara sahabat bernama Abu Zar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW “Berapa banyak nabi dan rasul?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Ada seratus dua puluh empat ribu nabi dan tiga ratus tiga belas rasul.” Ketika itu Nabi SAW tidak menyebutkan nama-nama mereka.

Allah SWT berfirman dalam Alquran, “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu.” (Q.S. Gafir/40: 78).

Nabi adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain.

Rasul adalah lelaki pilihan Allah SWT yang dikarunia wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain.

Rasul diutus Allah dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia.

Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukan-Nya.

Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk.

Kabar gembira bagi siapa pun yang beriman dan beramal saleh.

Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk.

Rasul yang wajib diimani ada 25. Nama-nama rasul ini diceritakan dalam Alquran.

Siapa sajakah mereka? Berikut urutanya dari Awal sampai 25