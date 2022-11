Promo Makanan Hari Ini 17 November 2022, Menu Dunkin Donuts Domino's Pizza Geprek Bensu JCO Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan hingga minuman hari ini Kamis 17 November 2022.

Ada banyak menu makanan dan minuman dapat menjadi pilihan santapan bersama orang-orang tersayang.

Diantara promo makanan dan minuman diantaranya ada promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan dominos pizza , promo makanan JCO, promo makanan Chatime, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, promo minuman Kopi Kenangan dan masih banyak promo makanan lainnya.

Inilah rangkuman promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 November 2022 :

• Promo Makanan di Restoran 15 November 2022, Menu KFC McD Pizza Hut Burger King Hokben Solaria A&W

Dunkin Donuts

Jangan lewatin promo yang berlaku untuk umum setiap hari Rabu dan Kamis di bulan November yaa!!

BUY 1 GET 1 untuk setiap pembelian Coollata Sweet Potato GRATIS Iced Lemon Tea bisa kamu dapetin di DUNKIN' sekarang.

*Syarat dan ketentuan:

- Tidak berlaku untuk minuman lainnya

- Berlaku untuk umum tanpa DD Card 2022

- Berlaku setiap hari Rabu dan Kamis di bulan November 2022 untuk Dine In / Take Away di counter tertentu selama persediaan masih ada.

• Promo Makanan Hari Ini 16 November 2022, Ada JCO Chatime Dunkin Donuts Dominos Pizza Geprek Bensu

JCO

Biar kamu happy buat memulai minggu produktifnya, nikmati dulu yuk 1 Box Jpops DIY + 1/2 Dzn Donuts hanya 91k saja.

Paket special ini bisa kamu dapatkan lewat pemesanan di www.jcodelivery.com atau aplikasi JCO mulai 14-20 November 2022.