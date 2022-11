Promo Makanan di Restoran 17 November 2022, Nikmati Burger King Hokben KFC McD Pizza Hut Solaria A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan segera sajian nikmat saat promo makanan di restoran cepat saji yang tersedia hari ini Kamis 17 November 2022.

Apalagi ada menu-menu yang ditawarkan dengan harga hemat.

Bersama orang-orang tersayang, jangan lewatkan mulai dari promo makanan Hokben, promo makanan KFC, promo makanan Pizza Hut, promo makanan A&W, promo makanan McDonalds, promo makanan Burger king, promo makanan Solaria, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Simak beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 November 2022 :

• Promo Makanan Hari Ini 17 November 2022, Menu Dunkin Donuts Dominos Pizza Geprek Bensu JCO Chatime

promo makanan Pizza Hut

Selalu ada yang kurang kalo ngumpul ngga bawa makanan! Nah, All New L1MO Pizza bisa jadi salah satu pilihan buat bikin hangat MOmen ngumpul kamu nihhh.

Apalagi makin lengkap dan banyak rasa dengan 6 topping sekaligus!

Buruan langsung aja order All New L1MO Pizza via website/aplikasi Pizza Hut Indonesia sekarang.

promo makanan KFC

Di hari kerja yang sibuk, rasa lapar memang rawan menyerang di jam nanggung sore-sore

Kalau udah gini, solusinya cuma gaspol ke KFC setiap jam 3-5 sore dan beli KFC Attack! Cuma bayar 18 ribu* KFC Lovers bisa nikmatin salah satu menu ini:

• Nasi + Half Winger + Coca-Cola

• Oriental Don + Coca-Cola

• O.R. Burger + Coca-Cola