Sule Dipaksa Raffi Ahmad Klarifikasi Penyebab Cerai dengan Nathalie Holscher

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar terbaru seleb datang dari artis sekaligus komedian Sule.

Kini komedian Sule menarik perhatian publik setelah bercerai dengan istrinya, Nathalie Holscher.

Bahkan Presenter Raffi Ahmad sampai mendesak sahabatnya Sule untuk buka suara soal isu miring seperti yang ramai digosipkan.

Usai bercerai, Sule terus diterpa isu miring tentang dirinya.

Namun, Sule lebih memilih diam.

Sule mengatakan, ia tak perlu mengklarifikasi apa pun soal pemberitaan buruk tentang dirinya.

“Kenapa sih selama ini memilih diam dengan semuanya yang ada?" tanya Raffi Ahmad ke Sule dalam tayangan FYP dikutip dari TRANS7 OFFICIAL, Selasa 15 November 2022.

“Apa yang harus diklarifikasi?

Kita semuanya cukup kita yang tahu, enggak perlu gembar gembor apa punlah lebih baik diam,” jawab Sule.

Sule takut apa yang dia bicarakan justru malah memperumit keadaan.

“Takutnya salah ngomong, namanya manusia kadang bisa dilebih bisa dikurangi,” kata Sule.

Sule mengatakan, di tengah permasalahan hidupnya, ia akan terus menjalani hidup ke depan.

“Ya sekarang kehidupan harus tetap berjalan aja sih. So must go on jadi berjalan aja dan harus tetap waspada aja sih dalam hidup," ucap Sule.

Saat ditanyakan apakah ada banyak wanita yang mengejarnya, Sule enggan menjawab lebih detail.