Soal Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda dan Essay Ujian Sekolah UTS - UAS

Soal Pilihan Ganda

1. Pak Zio ingin membuat 40 stel seragam olah raga. 1 stel seragam olah raga memerlukan 1 1/8 m kain berwarna merah dan 1/5 m kain berwarna putih. Jika persediaan bahan Pak Zio yang berwana merah 65 1/2 m dan putih 15 m, sisa kain Pak Zio adalah ..... m.

A. 17

B. 19 1/2

C. 27 1/2

D. 27

2. Suhu di kota A = 30 °C, suhu di kota B 5°C lebih tinggi dari kota A, sedangkan suhu di kota C dua kali lebih tinggi dari kota A. Selisih suhu kota C dengan kota B adalah .....

A. 15 °C

B. 20 °C

C. 25 °C

D. 30 °C

3. Fitri mempunyai tali sepanjang 28 meter. Digunakan untuk membuat jemuran 24 meter. Yani membeli tali lagi 4 meter, maka panjang tali sekarang adalah ..... meter

A. 4

B. 8

C. 18

D. 22

4. Rumus keliling lingkaran adalah ….



a. K = 2 x Л x r

b. K = 2 x Л

c. K = Л x r⊃2;

d. K = Л x d⊃2;

5. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sbb :

- memiliki 4 sisi

- memiliki 4 titik sudut

- memiliki 2 buah sisi yang sejajar, namun tidak sama panjang

Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah .....

A. segitiga sama sisi

B. persegi panjang

C. belah ketupat

D. trapesium

6. Umur paman 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Umur bibi 2 windu lebih 2 tahun. Selisih umur paman dan bibi adalah ..... tahun

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7. Firman naik bus menuju Bandung. Jika kecepatan bus 80 km/jam dan tiba dalam waktu 2 jam. Maka jarak yang ditempuh adalah ..... km

A. 160

B. 82

C. 78

D. 40