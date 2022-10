Jadwal Pekan ke-5 Liga Champions Live SCTV! Barcelona vs Bayern Munchen, Dortmund vs Manchester City

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Matchday ke lima Liga Champions 2022-2023 akan tersaji pada Rabu 25 Oktober 2022.

Ada beberapa pertandingan menarik yang akan terjadi di matchday ke lima pekan depan.

Ada laga Barcelona vs Bayern Munchen, RB Salzburg vs Chelsea, PSG vs Maccabi Haifa, dan Dortmund vs Manchester City kemudian Ajax vs Liverpool.

Ada 4 pertandingan di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV.

Link Live streaming pertandingan tersebut akan ditampilkan di akhir berita.

Laga seru yang ditunggu adalah Barelona vs Bayern Munchen yang kemungkinan besar ditayangkan Siaran Langsung SCTV.

Pertandingan El Classico dengan Real Madrid melihat Barcelona yang terluka mencoba mendorong serangan khusus oleh mantan untuk mengalahkan Catalans 3-1.

Barca sekarang telah membelakangi dinding dan berharap untuk mengalahkan Villareal dan Athletic Bilbao untuk mendapatkan poin pertandingan yang sangat dibutuhkan.

Namun, laga yang akan diperjuangkan mati-matian ditunggu saat Bayern Munich bertandang ke Camp Nou untuk melawan tim Catalan di kandang sendiri pekan depan.

Laga melawan sang juara Jerman adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Barca jika mereka harus mempertahankan mimpi juara mereka.

Ini adalah pertandingan Kejuaraan Eropa, dan Barca harus menunjukkan gigi mereka untuk tetap berada di 16 besar.

Lapisan perak untuk sisi Barcelona yang memar adalah bahwa penyerang tengah untuk Bayern Munich, Leroy Sane, keluar dari pertarungan untuk pertandingan di Camp Nou.

Absennya Sane tidak diragukan lagi merupakan anugerah bagi Barcelona, dan tim underdog pasti akan mencoba memanfaatkannya minggu depan.

Gol solo Leroy Sane melawan Barca terakhir kali mereka bertemu adalah sesuatu yang ingin dilupakan oleh tim Catalan.