Real Madrid Juara Bertahan Liga Champions Lebih Layak Raih Klub Terbaik Ballon d'Or 2022?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City berhasil meraih gelar klub terbaik versi Ballon d'Or 2022.

Manchester City berhasil mengalahkan dua pesainngya Liverpool dan Real madrid.

Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan, Real Madrid tim Juara Liga Champions 2021-2022 sebelumnya lebih dijagokan.

Real Madrid yang mempunyai segudang prestasi baik klub maupun pemainnya, harus tersingkirkan oleh Manchester City yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris.

The Citizens dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut karena dianggap memenuhi kriteria.

Berbagai kriteria yang kabarnya masuk pertimbangan ialah progres klub bersangkutan sepanjang tahun hingga memiliki wakil terbanyak dalam daftar nomine Ballon d'Or.

Untuk kriteria yang kedua, menurut Manchester Evening News, Manchester City memang rajanya.

Manchester City mengirim 7 nomine yang tersebar dalam kategori pria dan wanita di Ballon d'Or 2022.

Mereka ialah Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Lucy Bronze, dan Ederson.

Selain itu, pasukan Pep Guardiola mengemas total 150 gol lintas kompetisi musim lalu, diklaim terbanyak di antara klub mana pun di Eropa.

Prestasi berupa trofi domestik juga diukir tim Manchester City sektor wanita maupun kategori junior.

De Bruyne, yang menempati peringkat ketiga di bawah Karim Benzema dan Sadio Mane, menilai munculnya Manchester City di daftar pemenang adalah bentuk apresiasi publik terhadap performa brilian mereka bersama Pep.

Akan tetapi, terpilihnya Manchester City sebagai Best Club of The Year 2022 memicu banyak kontroversi.

Sebelumnya, kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, sempat menyindir pencapaian tim asuhan Pep Guardiola itu.