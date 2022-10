Promo Makanan KFC 17 Oktober 2022, Ulang Tahun KFC 43rd Birthday 43 Ribuan & Value Serbu 120 Ribu

Promo Makanan - Promo spesial Ulang Tahun KFC 43rd Birthday 43 Ribuan & Value Serbu 120 Ribu KFC 17 Oktober 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak deretan beraneka promo makanan di promo KFC untuk hari ini Senin 17 Oktober 2022.

Diantara promo KFC yang sayang untuk dilewatkan adalah promo spesial yaitu Kombo KFC 43rd Birthday berisi 1 pcs Ayam Goreng, 1 Crispy Burger, 1 Kentang Goreng Reguler, dan 1 Mocha Float hanya Rp 43 Ribuan.

Kemudian ada promo Value Serbu kamu bisa Serbu 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float. Dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu, promo KFC espresso, combo free fire, promo KFC personal snack bucket yakiniku seharga spesial Rp 43.182, Super Besar 9 yang cuma 20 ribuan dengan menu 1 don series, 1 egg, 1 coca-cola reg hingga Super Besar 10 dengan tambahan menu chicken cuma 30 ribuan.

Promo KFC kejutan dua pilihan menu serba keju minimozza dan mozzaroll Rp 10 Ribu, Beijing Don dengan paduan nasi dan crispy strips yang diberi saus khas Beijing dengan cita rasa manis Rp 14 Ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Simak selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC untuk hari ini Senin 17 Oktober 2022 :

promo KFC value serbu

HAH BAYAR 1 DAPET 11?⁠

Iya, di paket VALUE SERBU kamu bisa SERBU 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float. Dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu.

Promo ini berlaku mulai 26 September hingga 28 Desember 2022, alias udah bisa kamu SERBU HARI INI!⁠

Udah banyak kan nih yang gajian? Skuy SERBUUUUUUUU.

Syarat dan ketentuan:

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠

• Promo Makanan KFC 15 Oktober 2022, Spesial Ulang Tahun KFC 43rd Birthday Rp 43 Ribuan