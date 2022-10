6 Cara Mengobati GERD Ketika Mendesak Tanpa Obat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Refluks asam dapat menyebabkan sakit tenggorokan dan suara serak dan dapat meninggalkan rasa tidak enak di mulut.

Ketika refluks asam menghasilkan gejala kronis, maka saat itulah kita disebut sebagai pengidap gangguan refluks gastro-esofagus, atau GERD tersebut.

Seperti disebutkan di atas, gejala GERD yang paling umum adalah mulas nyeri di perut bagian atas dan dada yang terkadang terasa seperti serangan jantung.

Tiga kondisi pembersihan makanan atau asam yang buruk dari kerongkongan, terlalu banyak asam di perut, dan pengosongan perut yang tertunda berkontribusi pada refluks asam.

Demikian penjelasan Dr. Jacqueline Wolf, ahli gastroenterologi dan profesor kedokteran di Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Wolf juga penulis buku A Woman's Guide to a Healthy Stomach: Taking Control of Your Digestive Health. .

Nah, jika kita sudah berulang kali mengalami mulas atau gejala refluks asam lainnya maka ada sejumlah cara non obat yang bisa dipakai untuk mengatasi keadaan tersebut.

1. Makan terukur dan perlahan

Saat perut sangat penuh, bisa terjadi lebih banyak refluks ke kerongkongan. Mungkin kita selalu makan sesuai jadwal, metode makan sering dengan porsi kecil sepertinya dapat membantu.

Tips ini disebut mampu membantu pada penderita Gerd untuk mengendalikan serangan asam lambung, daripada makan besar tiga kali sehari.

2. Hindari makanan tertentu

Orang dengan refluks asam memang harus meninggalkan makanan tertentu yang dikenal sebagai pemicunya.

Sejumlah makanan yang berpotensi memicu refluks antara lain mint, makanan berlemak, makanan pedas, tomat, bawang merah, bawang putih, kopi, teh, coklat, dan alkohol.

Jika kita makan salah satu dari makanan tersebut secara teratur, maka kita dapat mulai mencoba mengontrolnya, dan melihat perkembangannya pada tubuh.