Coba Membuat Kunyit Madu untuk Membantu Tangkal Asam Lambung dan Maag

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Seperti yang diketahui, asam lambung dapat dipicu oleh peradangan dan stres oksidatif (kerusakan sel).

Kunyit ditengarai memiliki efek anti peradangan dan antioksidan sehingga kunyit baik untuk menyembuhkan lambung yang terluka.

Agar rasa minuman herbal lebih lezat dan makin menyehatkan, madu juga ditambahkan ke dalamnya.

Cara membuat kunyit dan madu untuk asam lambung penting diketahui.

Minuman herbal telah lama menjadi pilihan alternatif yang populer di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Asia.

Kunyit dan madu sendiri juga dikenal luas akan manfaat kesehatannya yang ampuh.

• Pembahasan Lengkap Seputar Asam Lambung Naik, yang Perlu Dilakukan Jika Tak Ada Obat

Di kalangan para penderita asam lambung, pengobatan alternatif dengan ramuan kunyit dan madu pasti sudah sering direkomendasikan. Pasalnya, khasiat kunyit dan madu disebut-sebut mampu meredakan masalah pencernaan akibat kondisi ini.

Manfaat Kunyit dan Madu untuk Asam Lambung

Kunyit telah digunakan sebagai pengobatan alternatif selama ribuan tahun. Tanaman herbal ini dimanfaatkan untuk mengobati banyak penyakit dan kondisi, termasuk untuk masalah perut dan masalah pencernaan, mengutip laman healthline.

Kunyit kaya akan senyawa anti-inflamasi dan antioksidan. Dalam pengobatan tradisional Cina dan Ayurveda, kunyit telah digunakan untuk meredakan nyeri radang sendi, mengatur menstruasi, hingga meningkatkan pencernaan dan fungsi hati.

• Pengobatan Alami Maag dan Asam Lambung dengan Madu Manuka dan Pisang

Saat ini, kunyit juga dikenal sebagai terapi alternatif untuk sakit maag, peradangan, dan asam lambung. Bahan kunyit yang paling aktif disebut kurkumin. Kurkumin adalah penanggung jawab atas sebagian besar manfaat kesehatan kunyit. Kurkumin adalah antioksidan polifenol. Dikatakan memiliki kemampuan antivirus, antibakteri, dan antikanker yang kuat.

Kunyit dan ekstrak kurkumin keduanya dikatakan memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Karena itu, kunyit dapat meredakan asam lambung. Curcumin melindungi usus dari kerusakan dari NSAID dan agen berbahaya lainnya.

Sementara itu, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di US National Library of Medicine National Institutes of Health, sifat obat madu dan aktivitas antibakteri mencatat bahwa madu dapat menawarkan aktivitas antibakteri, mempertahankan kondisi luka yang lembap, dan viskositasnya yang tinggi membantu memberikan penghalang pelindung untuk mencegah infeksi.

Aktivitas antimikroba di sebagian besar madu disebabkan oleh produksi enzimatik hidrogen peroksida. Studi ini menemukan bahwa efek antimikroba madu dapat berguna untuk mengobati sakit maag.

• Sari Kentang Aman untuk Sakit Maag dan Lambung, Sembuhkan Asam Lambung Kronis