Promo Makanan KFC 14 Oktober 2022, KFC Komplit Chicken & Personal Snack Bucket Yakiniku Rp 43 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk jangan lewatkan beraneka promo makanan di promo KFC untuk hari ini Jumat 14 Oktober 2022.

Saat ini ada promo KFC espresso, combo free fire, promo KFC personal snack bucket yakiniku seharga spesial Rp 43.182, Super Besar 9 yang cuma 20 ribuan dengan menu 1 don series, 1 egg, 1 coca-cola reg hingga Super Besar 10 dengan tambahan menu chicken cuma 30 ribuan, promo KFC kejutan dua pilihan menu serba keju minimozza dan mozzaroll Rp 10 Ribu, Beijing Don dengan paduan nasi dan crispy strips yang diberi saus khas Beijing dengan cita rasa manis Rp 14 Ribuan.

Ada juga promo KFC terbaru value serbu Beli 1 Dapat 11 cuma Rp 120 ribu dengan rincian menu 5 ayam + 3 nasi + 3 Mocha Float, gratis trade up burger patty, setiap beli menu apapun seharga Rp50.000 (sebelum pajak), KFC Lovers bakal dapet gantungan kunci gratis dan masih banyak lagi lainnya.

Inilah selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC untuk hari ini Jumat 14 Oktober 2022 :

promo KFC personal snack bucket yakiniku

Dari marathon nonton film, nongki sama temen atau keluarga, sampai me time di kamar, KFC punya PERSONAL SNACK BUCKET YAKINIKU untuk bantu kamu semangat lagi sampai weekend nanti!

Khusus sampai 30 November 2022 kamu bisa nikmatin harga spesial Rp43.182 lho.

⁠

Yuk buruan pesan ke restoran KFC atau lewat KFCku App sebelum ketinggalan!.

promo KFC komplit chicken

Ada promo untuk menu-menu SeleraOriginal KFC Lovers sejak dulu yaitu Ayam Goreng, Cream Soup, dan Mocha Float nih.

Di paket KOMPLIT CHICKEN 1 dan 2 kamu bisa pilih mau pasangin Mocha Float dengan 3 potong atau 5 potong Ayam Goreng. Masih nagih? Ada juga paket KOMPLIT CHICKEN 3 yang KOMPLIT menawarkan ketiganya!

Ah langsung swipe left aja deh untuk lihat-lihat semua promonya.⁠

⁠

Psst, untuk bulan September promo ini berlaku tanggal 16-23 September 2022 ya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo Komplit Chicken berlaku tanggal 16-23 September 2022, 17-24 Oktober 2022 dan 18-25 November 2022⁠

- Promo berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia untuk dine-in, take away dan drive-thru⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Berlaku ganti / trade up minuman ke varian minuman lainnya⁠.

Espresso

Konon untuk pecinta kopi, ngopi itu bukan soal rasa doang.

Ada beribu alasan yang kadang nggak kepikiran sama orang lain.⁠

⁠

Dari ngopi cantik, emang cinta kopi, sampai iseng aja. Mimin jadi kepo, apa sih alasan ngopi yang jadi #SeleraOriginal KFC Lovers?

⁠

Apapun itu, KFC Coffee bisa jadi tempat pelarian untuk para pecinta kopi. Karena KFC Coffee punya macam-macam pilihan kopi untuk menuhin apa yang kamu cari, Yuk sini ngopi sama mimin.