WASPADA Sembarangan Minum Air saat Naik Pesawat, Ini Risiko yang Terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan sembarangan meminum minuman saat melakukan perjalanan udara naik pesawat karena ada risiko serta efek samping yang ditimbulkan.

Saat naik pesawat, para penumpang bisa menikmati aneka minuman yang telah disediakan, di antaranya kopi dan teh.

Namun, pada Desember 2021 lalu, beredar sebuah video di TikTok tentang seorang pramugari, Kat Kamalani, yang menganjurkan penumpang pesawat untuk menghindari minum minuman tanpa kemasan.

Video tersebut bertajuk Do Not Eat These Things on An Airplane atau jangan konsumsi makanan/minuman ini di pesawat.

"Aturan nomor satu, jangan pernah mengonsumsi minuman apa pun yang tidak di dalam kaleng atau botol," ujar Kamalani dalam videonya.

Menurutnya, tangki air di pesawat tidak pernah dibersihkan.

Sebagian besar awak kabin juga jarang minum kopi atau teh saat di pesawat, lantaran airnya berasal dari mesin pembuat kopi yang sama yang jarang dibersihkan kecuali jika rusak.

Terkait hal itu, terdapat sebuah kajian pada tahun 2019 tentang air di maskapai penerbangan. Kajian tersebut dilakukan oleh Hunter College NYC Food Policy Center di City University of New York dan situs web kesehatan DietDetective.com.

Mereka melakukan analisis air minum di 11 maskapai penerbangan besar dan 12 maskapai penerbangan regional di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari kajian tersebut, antara satu maskapai dengan yang lain memiliki kualitas air minum yang berbeda.