Sosok Nana, Mantan Anggota After School yang Curi Sorotan Usai Pamer Bentuk Tubuh Seksi dan Tato

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Nana, mantan anggota girl grup After School mencuri sorotan usai memamerkan tubuh seksi serta tato barunya.

Penampilan baru Nana itu tampak ketika ia menghadiri konferensi pers film terbarunya, Confession bersama dengan So Ji Sub dan Kim Yoo Jin.

Foto-foto Nana dengan tato langsung menjadi perbincangan hangat hingga masuk jajaran Google Trends hari ini, Rabu 21 September 2022.

Tak sedikit Kpopers yang kepo dengan sosok Nana karena terpikat dengan kecantikannya.

Lantas siapa sosok Nana ini?

Nana merupakan mantan anggota After School dan sub-unit Orange Karamel.

Ia lahir pada 14 September 1991 dengan nama asli Im Jin Ah.

Ia kini menggeluti dunia akting usai keluar dari After School.

Sebagai aktris, Nana membintangi berbagai drama televisi seperti Love Weaves Through a Millennium (2015), The Good Wife (2016), Kill It (2019) dan Justice (2019).

Bakat akting Nana pertama kali terlihat pada saat mengemban pendidikan di SMA Ochang di Cheongju.