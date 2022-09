Biodata Lengkap Wi Ha Joon, Sosok Pelindung Kim Go Eun di Drakor Little Women, Pemeran Squid Game

Aktor Wi Ha Joon tengah mencuri sorotan usai aktingnya yang apik di episode 6 drakor Little Women

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok aktor Wi Ha Joon tengah mencuri sorotan usai perilisan episode 6 drakor Little Women yang menduduki rating teratas.

Akting Wi Ha Joon sebagai Choi Do Il yang melindungi In Jo (Kim Go Eun) menjadi salah satu daya tarik sang aktor.

Pecinta drakor menyoroti keharmonisan Wi Ha Joon dan Kim Go Eun sebagai lawan pasangan.

Lantas siapa Wi Ha Joon ini?

Wi Ha Joon merupakan aktor kelahiran 5 Agustus 1991 asal di Soan-nyeon, Kabupaten Wando, Korea Selatan.

Ia kini berada di bawah naungan MSTeam Entertainment.

Ia menempuh kuliah di Universitas Sungkyul, jurusan teater dan film.

Ha Joon memulai debut aktingnya pada tahun 2012, kala membintangi sebuah film pendek, Peace in Them.

Pada September 2021, ia resmi menandatangani kontrak dengan agensi MSTeam Entertainment.

Wi dikenal luas karena perannya sebagai Hwang Jun-ho dalam serial televisi Korea Selatan tahun 2021, Squid Game.