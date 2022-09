Soal IPA UTS Kelas 5 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menghadapi ujian sekolah semester 1 ini baiknya siswa meningkatkan belajar dengan mengerjakan Soal UTS IPA kelas 5 tahun ini.

Memperbanyak latihan soal ujian sekolah akan semakin meningkatkan siswa untuk menguasai seluruh jawaban dengan jawaban yang benar.

Sebab, melalui soal latihan siswa akan diarahkan secara langsung materi apa saja yang dibutuhkan dalam ujian sekolah nanti.

Termasuk UTS PTS hingga UAS yang bakan dihadapi siswa kelas 5 semester 1.

Berikut soal latihan ujian sekolah UTS - UAS IPA kelas 5 semester 1 tahun 2022

Pilihlah jawaban paling benar a, b, c dan d

1. Vitamin yang larut di dalam lemak adalah ....

a. B dan C

b. C dan D

c. E dan K

d. A dan B

Jawaban : C

2. Zat aditif yang berguna untuk mengawetkan makanan adalah ....

a. asam nitrat

b. asam sulfat

c. vetsin

d. asam benzoat

Jawaban : D

3. Ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah disebut ....

a. kardiologi

b. kardiovaskular

c. radiologi

d. perikardium

Jawaban : A

4. Ruang jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru adalah ....

a. serambi kanan

b. bilik kanan

c. serambi kiri

d. bilik kiri

Jawaban : B