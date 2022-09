Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari ini 19 September 2022 Titik Lokasi Jl.Prof M. Yamin Bri Kota Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari ini Senin 19 September 2022 dengan Lokasi dijalan Prof M. Yamin Bank BRI Kota Baru, Pelayanan akan dibuka pada Gerai SIM Keliling pada pukul 09. 00 sampai 11.00 WIB.

SIM Keliling Pontianak dioperasikan secara rutin oleh petugas dari satuan lalu lintas ( Satlantas ) Polresta Pontianak.

SIM Keliling Pontianak merupakan layanan Perpanjangan SIM dengan kategori khusus SIM C dan SIM A.

Warga pontianak yang hendak memperpanjang SIM dengan kategori tersebut dipersilahkan mendatangi petugas di gerai SIM Keliling Pontianak.

Bawalah surat-surat berupa dokumen yang menjadi syarat perpanjangan SIM Seperti KTP, Kemudian SIM yang masa berlakunya akan diperpanjang dan surat keterangan sehat dari dokter.

Untuk dokumen lainnya seperti surat hasil tes psikologi dapat diurus dan dilengkapi di gerai SIM Keliling.

Pada layanan SIM Keliling Pontianak juga dilengkapi langsung dengan pengurusan surat tes psikologi oleh petugas.

Surat Hasil tes psikologi ini menjadi satu diantara syarat untuk memperpanjangan masa berlaku SIM.

SIM dibagi dalam tiga golongan yaitu SIM C, SIM C I dan SIM C II, selain itu untuk membuatnya juga dilihat dari batasan usia pemilik SIM.

Untuk mempermudah anda mengetahui titik lokasi SIM Keliling Pontianak hari ini kami telah menyediakan peta digital pada akhir artikel ini.