Cara Membedakan Promo Harga Tiket Pesawat yang Resmi dan Palsu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cara terhindar dari penipunan promo Harga Tiket Pesawat murah bisa disimak dalam artikel berikut ini.

Melonjaknya Harga Tiket Pesawat beberapa waktu terakhir dijadikan peluang oleh oknum travel agent bodong dalam melancarkan aksi penipuan.

Contohnya saja, seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno bahwa ada wisatawan Indonesia yang tertipu promo tiket murah all in ke Jepang seharga Rp 5,5 juta menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Ia menambahkan, tak jarang pula terdengar kabar rombongan yang ditinggal pemandu saat sudah tiba di bandara.

Tips agar tidak tertipu promo abal-abal tiket pesawat murah

Mengutip Kompas.com, berikut sejumlah tips supaya tidak tertipu promo tiket pesawat murah abal-abal:

1. Jangan mudah tergoda tiket pesawat murah di media sosial President of Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nunung Rusmiati mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran tiket-tiket murah yang mencurigakan.

"Jika ada perbedaan harga yang sangat jauh dengan harga yang tercantum di tempat-tempat lain, misal sampai beda 50 persen, itu patut dicurigai," katanya.

Apalagi, sambung Rusmiati, jika tawaran itu berasal dari online travel agent (OTA) yang tidak familiar. Sebagai opsinya, beli di travel agent konvensional dengan lokasi kantor yang jelas.

"Memang OTA positifnya memudahkan konsumen, tapi sekarang ini susah membedakan mana yang benar dan tidak. Gunakan travel agent yang sudah pasti ada kantornya, ada izinnya, legalitasnya jelas," demikian penjelasan Rusmiati.