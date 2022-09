Joy Red Velvet, Sosok Polisi Cantik di Drakor Once Upon a Small Town Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Joy Red Velvet mencuri sorotan karena memerankan polisi cantik bernama Ahn Ja Young di drakor Once Upon a Small Town.

Drakor Once Upon a Small Town yang dibintangi Joy Red Velvet tayang pada 5 September 2022 di Kakao TV.

Di Once Upon a Small Town menceritakan seorang pria asal Seoul yang berprofesi sebagai dokter hewan pindah ke desa.

Di sana, ia bertemu dengan polisi wanita bernama Ahn Ja Young yang cantik.

Mereka pun lama kelamaan menjalin hubungan asmara.

Lantas seperti apa sosok Joy Red Velvet ini?

Joy Red Velvet memiliki nama asli Park Soo Young.

Lahir pada 3 September 1996, Joy dikenal sebagai idol Kpop Red Velvet yang cukup populer.

Ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Korea Selatan Red Velvet pada Agustus 2014.

Pada tahun 2017, Joy memulai debutnya sebagai aktris dan telah membintangi drama televisi The Liar and His Lover (2017), Tempted (2018), The One dan Only (2021), dan Once Upon a Small Town (2022).