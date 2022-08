Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari Ini Senin 29 Agustus 2022, Berikut Pengenalan SIM C Terbaru !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ini Jadwal SIM Keliling Pontianak yang beroperasi hari Senin 29 Agustus 2022, untuk lokasi SIM Keliling Pontianak hari ini dijalan Prof M. Yamin Bank BRI Kota Baru, Informasi ini sekaligus berisi tentang penggolongan SIM C lengkap dengan syarat-syarat Perpanjangan SIM.

Bagi masyarakat Kota Pontianak yang berkepentingan mengurus SIM C dan memperpanjang masa berlakunya dapat menyimaak artikel ini agar mudah memahami ketentuan pembuatan SIM C.

SIM C dibagi dalam tiga golongan yaitu SIM C, SIM C I dan SIM C II, selain itu untuk membuatnya juga dilihat dari batasan usia pemilik SIM.

Berikut jadwal lengkap pelayanan SIM Pontianak

* Senin: Jalan Prof M. Yamin Bri Kota Baru

* Selasa: Jalan Barito ( Bri Barito)

* Rabu: Jalan purnama (Bri purnama)

* Kamis: Jalan Adisucipto (Bri parit baru)

* Jumat: Jalan Sungai raya dalam(Bri serdam)

* Sabtu: Adisucipto depan (Kantor samsat 1 )