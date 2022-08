Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru Tahun 2022 yang Disebut Sri Mulyani Beban Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek besaran Gaji pensiunan PNS terbaru tahun 2022.

Belakangan ini, Gaji pensiunan PNS disebut pemerintah sebagai beban negara karena menghabiskan sekitar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.

Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Sehingga pemerintah akan mengubah skema Gaji pensiunan Aparatur Sipil Negara ASN atau Pegawai Negeri Sipil PNS.

Dijelaskan, saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.

Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN.

Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani berharap DPR bisa mendukung reformasi skema pensiunan PNS melalui menghasilkan produk Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum.

Rincian Gaji pensiunan PNS