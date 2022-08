Berubah! Skema Gaji Pensiunan PNS yang Disebut Sri Mulyani Bebani Keuangan Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Skema Gaji pensiunan PNS bakal segera diubah guna mengurangi beban keuangan negara.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pensiunan Aparatur Sipil Negara ASN atau Pegawai Negeri Sipil PNS memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.

Oleh sebab itu, ingin skema Gaji pensiunan segera diubah.

"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu 24 Agustus 2022.

• Fakta Gaji PNS Plus Tunjangan Fresh Graduate DKI Capai Rp 18 Juta

Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.

Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN. Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," ujarnya.

"Ini tidak kesimetrian dan memang akan menimbulkan suatu resiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," lanjut dia.