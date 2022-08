Lirik Terjemahan Lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT, Trending 7 di YouTube Music

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini lirik serta terjemahan bahasa Indonesia lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT.

Idol Jaehyun NCT memulai debut solonya lewat lagu Forever Only yang dirilis pada Kamis 18 Agustus 2022.

Lagu Forever Only adalah bagian dari NCT LAB SM Station ke-4.

Lirik dari lagu ini ditulis sendiri oleh Jaehyun.

Makna dari lagu Forever Only ialah keinginan seseorang untuk tetap berada di sisi orang yang dicintai.

Berikut lirik lagu Forever Only:

Neoui bin jari

Deo jitge neoreul neukkin

Jogeum dwineujeun Irony

Gil ileun mameun Lonely

Lonely

Neul iksukan georil

Gyesokaeseo hemaedeon uri

Jiteojineun bulbit

Seonmyeonghaejiji anneun binjari

Where you been my whole life

Doranuumyeon heurithaetdeon

Hollo namgyeojin kkumieotdeon

Hwanyeongieonna

Neoui bin jari

Deo jitge neoreul neukkin

Jogeum dwineujeun Irony

Gil ileun mameun Lonely

Lonely