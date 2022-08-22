Lirik Lagu

Lirik Terjemahan Lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT, Trending 7 di YouTube Music

Idol Jaehyun NCT memulai debut solonya lewat lagu Forever Only yang dirilis pada Kamis 18 Agustus 2022.

Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Faiz Iqbal Maulid
zoom-inlihat foto Lirik Terjemahan Lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT, Trending 7 di YouTube Music
YouTube.com/SMTown
Cuplikan musik video lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT sebagai lagu perdana solonya 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini lirik serta terjemahan bahasa Indonesia lagu Forever Only oleh Jaehyun NCT.

Idol Jaehyun NCT memulai debut solonya lewat lagu Forever Only yang dirilis pada Kamis 18 Agustus 2022.

Lagu Forever Only adalah bagian dari NCT LAB SM Station ke-4.

Lirik dari lagu ini ditulis sendiri oleh Jaehyun.

Makna dari lagu Forever Only ialah keinginan seseorang untuk tetap berada di sisi orang yang dicintai.

Lirik Lagu Rumah Kita Oleh Melly Goeslaw, Lesti, Nagita Slavina, Celine Evangelista Beserta Chord

Berikut lirik lagu Forever Only:

Neoui bin jari
Deo jitge neoreul neukkin
Jogeum dwineujeun Irony
Gil ileun mameun Lonely
Lonely

Neul iksukan georil
Gyesokaeseo hemaedeon uri
Jiteojineun bulbit
Seonmyeonghaejiji anneun binjari

Where you been my whole life
Doranuumyeon heurithaetdeon
Hollo namgyeojin kkumieotdeon
Hwanyeongieonna

Neoui bin jari
Deo jitge neoreul neukkin
Jogeum dwineujeun Irony
Gil ileun mameun Lonely
Lonely

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Tags
Forever Only
Jaehyun
NCT
lirik
lagu

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