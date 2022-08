Lirik Lagu Rumah Kita Oleh Melly Goeslaw, Lesti, Nagita Slavina, Celine Evangelista Beserta Chord

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik lagu Rumah Kita ciptaan God Bless yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Celine Evangelista.

Lagu Rumah Kita masuk ke dalam jajaran lagu trending di YouTube Music Indonesia setelah dinyanyikan oleh empat wanita hebat yakni Melly Goeslaw, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Celine Evangelista.

Lagu Rumah Kita diciptakan oleh God Bless bersama dengan Achmad Albar, Ian Antono dan kawan-kawan pada 1988 dalam album Semut Hitam.

Lagu legendaris itu kemudian dinyanyikan ulang oleh Melly Goeslaw, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Celine Evangelista.

Video klip lagu Rumah Kita versi Melly Goeslaw, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Celine Evangelista telah ditonton hampir 2 juta di YouTube Trinity Optima Production.

Berikut lirik lagu Rumah Kita beserta chord gitar:

intro :

G C5u 2x y

G

hanya bilik bambu

C 7

tempat tinggal kita 9

G D

tanpa hiasan tanpa lukisan

Em y

beratap jerami

D#

beralaskan tanah

G C D

namun semua itu punya kita

G C D

memang semua ini milik kita

G

sendiri

G

hanya alang - alang

C

pagar rumah kita

G D

tanpa anyelir tanpa melati

Em

hanya bunga bakung

D#

tumbuh dihalaman

G C D

namun semua itu punya kita

G C D