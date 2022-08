Sinopsis Film Badges of Fury, Aksi Jet Li Ungkap Kasus Pembunuhan Berantai Terbesar Hong Kong

Film Badges of Fury tengah populer di pencarian Google hari ini Sabtu 20 Agustus 2022. Simak sinopsisnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sinopsis film Badges of Fury.

Film Badges of Fury merupakan film komedi aksi Tiongkok-Hong Kong yang dirilis tahun 2013.

Disutradarai oleh Wong Tsz Ming, film Badges of Fury dibintangi oleh Jet Li dan Wen Zhang.

Film ini merupakan kolaborasi ketiga Jet Li dan Wen Zhang setelah tampil di film Ocean Heaven dan The Sorcerer and the White Snake.

Tayang pada 21 Juni 2013, simak sinopsis Badges of Fury berikut ini:

Sinopsis Badges of Fury

Hanya dalam 3 hari, tiga kasus Pembunuhan Tersenyum mengejutkan Hong Kong.

Saat ia melihat pembunuhan tersebut, detektif muda Wang Bu Er (Wen Zhang), badut sembrono kantor polisi, membuat pernyataan mengejutkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai.

Dia dan temannya Huang Fei Hong (Jet Li) memulai penyelidikan yang penuh kegembiraan dan kejadian tak terduga.

Huang mungkin tampak tidak kalah kacaunya dengan Wang, tetapi pada kenyataannya, dia adalah master kung fu yang sebenarnya.