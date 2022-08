Film Mencuri Raden Saleh Kapan Tayang? Cek Sinopsis dan Daftar Pemain Artis Ternama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal tayang dan sinopsis film Mencuri Raden Saleh yang bakal tayang di bioskop Indonesia minggu depan.

Film Mencuri Raden Saleh digadang menjadi film Indonesia yang paling ditunggu-tunggu tahun 2022 ini.

Disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko, film Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film drama aksi bertema cerita tentang perampokan.

Menariknya, film Mencuri Raden Saleh dibintangi sejumlah artis besar seperti Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Aghniny Haque, dan Ari Irham.

Film ini bakal tayang di bioskop Indonesia pada 25 Agustus 2022.

Lantas bagaimana sinopsis film Mencuri Raden Saleh?

Mengisahkan sekelompok mahasiswa pintar yang berencana mencuri lukisan bersejarah.

Sekelompok mahasiswa itu terdiri dari Piko "The Forger" (Iqbaal Ramadhan), Ucup "The Hacker" (Angga Yunanda), Fella "The Negotiator" (Rachel Amanda Aurora), Gofar "The Handyman" (Umay Shahab), Sarah "The Brute" (Aghniny Haque), dan Tuktuk "The Driver" (Ari Irham).

Lukisan tersebut adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh, yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya.