PROFIL, Biodata dan Fakta Menarik TWICE yang Bakal Comeback 26 Agustus 2022 Bertajuk BETWEEN 1&2

TWICE bakal comeback dengan album bertajuk BETWEEN 1&2 dengan single utama Talk That Talk.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil, biodata dan fakta menarik TWICE yang bakal comeback dalam waktu dekat.

Kabar bahagia untuk Once (sebutan fandom TWICE), sebab TWICE bakal comeback 26 Agustus 2022 ini.

Comeback TWICE bakal bertajuk BETWEEN 1&2 dengan single utama Talk That Talk.

Girl grup TWICE adalah girl grup Korea Selatan yang dibentuk oleh JYP Entertainment.

Grup ini terdiri dari sembilan anggota: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu.

TWICE dibentuk di bawah program televisi Sixteen (2015)

TWICE memulai debutnya pada 20 Oktober 2015, dengan extended play (EP) The Story Begins.

Ketenaran TWICE mulai naik di domestik pada tahun 2016 dengan single mereka "Cheer Up", yang memetakan di nomor satu di Gaon Digital Chart.

Single itu sukses menjadi single dengan kinerja terbaik tahun 2016, dan memenangkan "Song of the Year" di Melon Music Awards dan Penghargaan Musik Asia Mnet

Single mereka berikutnya, "TT", dari EP ketiga mereka Twicecoaster: Lane 1, menduduki puncak tangga lagu Gaon selama empat minggu berturut-turut.