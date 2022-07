BTS Mulai Ambil Posisi, Masuk 4 Nominasi MTV VMA 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- BTS tercatat menjadi idola Kpop dengan nominasi terbanyak di MTV VMA tahun ini.

Masuk di berbagai nominasi, BTS kini sudah membuktikan kerja keras mereka ke panggung musik internasional.

MTV selaku penyelenggara acara penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2022 secara resmi mengumumkan daftar penyanyi yang masuk nominasi, Selasa 26 Juli 2022.

Di antaranya penyanyi dari grup Kpop termasuk BTS mengambil posisi untuk MTV Video Music Awards (VMA) 2022.

Grup naungan HYBE itu mendapatkan 4 nominasi masing-masing di kategori yang berbeda.

BTS dinominasikan dalam kategori Best K-Pop, Best Choreography, Best Metaverse Performance, dan Best Visual Effects.

Permission to Dance akan mewakili BTS dalam kategori Best Choreography, sedangkan Minecraft untuk kategori Best Metaverse Performance.

Terakhir untuk penampilan kolaborasi bersama Coldplay 'My Universe' dinominasikan untuk kategori Best Visual Effects.

Selain BTS, SEVENTEEN juga dinominasikan untuk MTV VMA 2022.

Grup yang kini berada dalam satu agensi yang sama dengan BTS itu dinominasikan untuk 3 kategori.