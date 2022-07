Candi Borobudur Tak Masuk dalam Daftar 7 Keajaiban Dunia Terbaru, Mengapa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Keajaiban dunia adalah tempat bersejarah dan wisata yang menarik untuk di kunjungi oleh turis lokal dan internasional.

Seperti di Indonesia, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah kerap dianggap menjadi bagian dari keajaiban dunia.

Namun pada kenyataannya, candi Buddha terbesar di Indonesia ini tak pernah masuk dalam daftar Tujuh Keajaiban Dunia, baik lama maupun terbaru.

Lantas, mana saja tempat yang masuk daftar Tujuh Keajaiban Dunia?

7 Keajaiban Dunia Kuno

Dilansir dari The Collector, daftar Tujuh Keajaiban Dunia atau Seven Wonders of the World pertama kali dibuat oleh para petualang Hellenic yang mengagumi konstruksi buatan manusia.

Daftar ini terdiri dari bangunan-bangunan yang dianggap luar biasa, dan disusun lebih dari 2000 tahun lalu.

Sayangnya, di daftar tersebut, hanya ada satu tempat yang masih kokoh berdiri hingga kini, yakni Piramida Giza di Mesir.

Adapun kini, daftar tersebut disebut sebagai Tujuh Keajaiban Dunia Kuno atau Seven Wonders of the Ancient World.

Dilansir dari Britannica dan National Geographic, berikut daftar Tujuh Keajaiban Dunia Kuno: