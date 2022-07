Kabar Gembira, Justin Bieber Lanjutkan Koser Tur Dunia, Cek Jadwalnya di Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Informasi kembalinya konser tur dunia "Justice" ini dikabarkan melalui akun Instagram AEG Present Asia, @aegpresentasia.

Sebagai promotor konser, "Justice" AEG Present Asia, mengumumkan bahwa Justin Bieber sudah memulai kembali tur konsernya pada pekan ini.

Sebelumnya, Justin Bieber mengalami Ramsey Hunt Syndrome yang mengakibatkan separuh wajahnya mengalami kelumpuhan saraf, dan ia butuh waktu untuk proses penyembuhan.

Oleh karena itu, Justin pun menunda sementara jadwal tur dunia itu.

Penjelasan pihak promotor

Kabar ini dibagikan langsung dilaman instagram yang bertulis:

"@justinbieber RESUMES WORLD TOUR!!!

Justin Bieber announced today the Justice World Tour will resume at Lucca Summer Festival, Italy on July 31st.

Justin will set off across a run of European festivals, and continue on his international world tour with performances in South America, South Africa, The Middle East, Asia, Australia & New Zealand then back to Europe in 2023.

Details of Justin’s postponed U.S shows will be announced very soon!