Khazanah Islam

Doa Nurbuat Arab Latin dan Tarjemahannya, Apa Hukumnya?

Doa Nurbuat adalah satu di antara doa yang cukup masyhur di kalangan umat. Membaca Doa Nurbuat diyakini akan memberi banyak keutamaan. Apa hukumnya?

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ENDRO
Berikut ulasan seputar Doa Nurbuat . Selengkapnya di Khazsanah Islam Tribun Pontianak Jumat 22 Juli 2022 . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Doa Nurbuat adalah satu di antara doa yang cukup masyhur di kalangan umat.

Membaca Doa Nurbuat diyakini akan memberi banyak keutamaan .

Lantas, bagaimana bacaan Doa Nurbuat ?

Bagaimana pula hukumnya? 

BACAAN Doa Tahun Baru Islam 1444 H 2022 Lengkap Waktu Baca Doa 1 Muharram 1444 Hijriyah

Simak ulasan Khazanah Islam Tribun Pontianak berikut:

# Bacaan Doa Nurbuat

Berikut bacaan Doa Nurbuat

Baik dalam aksara Arab, tulisan Latin dan artinya:

اَللّٰهُمَّ ذِى السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ، وَذِى الْمَنِّ الْقَدِيْمِ ، وَذِي الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ ، وَوَلِيِّ الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَةِ ، عَاقِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ اَنْفُسِ الْحَقِّ ، عَيْنِ الْقُدْرَةِ والنَّاظِرِيْنَ ، وَعَيْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْ لِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنَ ، وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ، وَمُسْتَجَابُ لُقْمَانَ الْحَكِيْمِ ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ ، طَوِّلْ عُمْرِيْ ، وَصَحِّحْ اَجْسَادِيْ ، وَاقْضِ حَاجَتِيْ ، وَاَكْثِرْ اَمْوَالِيْ وَاَوْلَادِيْ ، وَحَبِّبْ لِلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، وَتَبَاعَدِ الْعَدَاوَةَ كُلَّهَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكَافِرِيْنَ ، وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَايَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ، وَسَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Latin:

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Tags
Doa Nurbuat
Khazanah Islam
Hadist
Konsultasi Syariah
Ustaz Ammi Nur Baits
Jumat 22 Juli 2022

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