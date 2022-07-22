Khazanah Islam
Doa Nurbuat Arab Latin dan Tarjemahannya, Apa Hukumnya?
Doa Nurbuat adalah satu di antara doa yang cukup masyhur di kalangan umat. Membaca Doa Nurbuat diyakini akan memberi banyak keutamaan. Apa hukumnya?
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Doa Nurbuat adalah satu di antara doa yang cukup masyhur di kalangan umat.
Membaca Doa Nurbuat diyakini akan memberi banyak keutamaan .
Lantas, bagaimana bacaan Doa Nurbuat ?
Bagaimana pula hukumnya?
• BACAAN Doa Tahun Baru Islam 1444 H 2022 Lengkap Waktu Baca Doa 1 Muharram 1444 Hijriyah
Simak ulasan Khazanah Islam Tribun Pontianak berikut:
# Bacaan Doa Nurbuat
Berikut bacaan Doa Nurbuat
Baik dalam aksara Arab, tulisan Latin dan artinya:
اَللّٰهُمَّ ذِى السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ، وَذِى الْمَنِّ الْقَدِيْمِ ، وَذِي الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ ، وَوَلِيِّ الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَةِ ، عَاقِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ اَنْفُسِ الْحَقِّ ، عَيْنِ الْقُدْرَةِ والنَّاظِرِيْنَ ، وَعَيْنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْ لِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنَ ، وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ، وَمُسْتَجَابُ لُقْمَانَ الْحَكِيْمِ ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ ، طَوِّلْ عُمْرِيْ ، وَصَحِّحْ اَجْسَادِيْ ، وَاقْضِ حَاجَتِيْ ، وَاَكْثِرْ اَمْوَالِيْ وَاَوْلَادِيْ ، وَحَبِّبْ لِلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، وَتَبَاعَدِ الْعَدَاوَةَ كُلَّهَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكَافِرِيْنَ ، وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَايَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ، وَسَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
Latin:
|BACAAN Doa Tahun Baru Islam 1444 H 2022 Lengkap Waktu Baca Doa 1 Muharram 1444 Hijriyah
|Bacaan Doa Belajar Lengkap Bagi Pelajar Mulai Masuk Kelas hingga Hadapi Ujian Supaya Lancar
|Cara Sholat Jumat & Sholat Tahiyatul Masjid Sholat Sunnah Menghormati Masjid
|Kepastikan 1 Muharram Tahun Baru Islam 1444 H di Bulan Juli 2022 Versi Pemerintah Mundur 1 Hari
|Mandi Sunnah di Hari Jumat Sebelum Jumatan Laki-laki dan Perempuan