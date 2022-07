Profil Aktor Jeff Smith, Kini Kembali Main Film Setelah Tersandung kasus Narkoba 2 kali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Jeff Smith memutuskan kembali bergelut di dunia hiburan setelah dua kali terjerat kasus narkoba.

Aktor Jeff Smith akan beradu akting dengan Jihane Almira dan Kevin Julio di film How Are You Really?.

Sebelum menerima tawaran main film, Jeff Smith mengaku masalah narkoba yang menimpanya dulu membuat kepercayaan publik hilang.

"Ini kan kejadian gue yang kedua dalam waktu yang singkat banget. Jadi menurut gue orang pasti jadi takut, takutnya di tengah jalan tiba-tiba terjadi (kasus) lagi," kata Jeff Smith dikutip dari Grid.ID, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin 11 Juli 2022.

Banyak orang yang belum mengetahui sosok Jeff Smith ini.

Simak berikut ini !

Profil Jeff Smith

Mark Jeffrey Smith, lebih dikenal sebagai Jeff Smith (lahir 4 Januari 1998) adalah aktor film dan model Indonesia keturunan Amerika Serikat dan Jawa.

Aktor Jeff Smith merupakan anak dari pasangan Milton Carey Smith, yang merupakan seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat dan Ariestiani Rosmarini yang berasal dari Surakarta.

Sang ayah meninggal dunia ketika Jeff masih berusia lima tahun.