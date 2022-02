Rayakan Valentine, Golden Tulip Pontianak Suguhkan Pemandangan Terbaik di Kota Pontianak

Suasana makan malam di Hari Valentine di Hotel Golden Tulip Pontianak dengan city view di Copacabana Pool & Lounge, venue semi outdoor pertama di Pontianak yang terletak di lantai C Hotel Golden Tulip Pontianak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - 14 Februari merupakan momen istimewa bagi para pasangan di seluruh dunia dan menjadi hari yang spesial untuk menghabiskan waktu bersama orang terkasih.

Makan malam, berjalan di taman kota atau sekedar melihat pemandangan di malam hari merupakan sedikit dari banyak aktivitas yang biasa dilakukan pada malam Valentine.

Namun, tak ada yang lebih indah dari makan malam bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Pontianak di malam hari.

Saling bertukar pandangan sambil menikmati sajian hidangan serta diiringi oleh alunan musik romantis menjadi momen yang tak terlupakan oleh masing-masing pasangan.

Suasana makan malam di Hari Valentine di Hotel Golden Tulip Pontianak dengan city view di Copacabana Pool & Lounge, venue semi outdoor pertama di Pontianak yang terletak di lantai C Hotel Golden Tulip Pontianak. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Pemandangan tersebut dapat dilihat di Hotel Golden Tulip Pontianak yang menyambut para pasangan untuk menikmati makan malam pada pukul 19.00 WIB dengan city view di Copacabana Pool & Lounge, venue semi- outdoor pertama di Pontianak yang terletak di lantai C Hotel Golden Tulip Pontianak.

“Dalam menyambut hari Valentine, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan makan malam romantis bersama pasangan. Menu-menu yang disediakan juga dipersiapkan secara khusus untuk mendukung suasana semakin romantis dan Love Menu dengan main course Australian Beef menjadi salah satu pilihan yang paling banyak diminati yang terjual sebanyak lebih dari 25 Pasangan,” ungkap Hengky Fredian Sisco Director of Sales and Marketing Hotel Golden Tulip Pontianak.

Walaupun kondisi pandemi menjadi halangan bagi para pasangan untuk merayakan hari Valentine, Hotel Golden Tulip Pontianak tetap menjalankan standarisasi protokol kesehatan serta memberlakukan pengecekan suhu pada setiap tamu yang berkunjung.

Penempatan hand sanitizer serta penerapan protokol kesehatan pada seluruh staff yang bertugas juga tetap diberlakukan sebagai bentuk upaya pencegahan penularan Covid-19.

Dalam hal ini, besar harapan Hotel Golden Tulip Pontianak untuk tetap melakukan adaptasi serta terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal pada seluruh tamu dan masyarakat di Kota Pontianak. (*)