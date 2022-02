Promo JCO 6 Februari 2022, Nikmati JCool To Go dan 1/2 Lusin Donuts Hanya Rp 95 Ribu dan masih banyak lagi lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan segera berbagai promo JCO terbaru yang bisa dinikmati hari ini Minggu 6 Februari 2022.

Apalagi saat ini banyak diskon untuk menu-menu JCO yang bisa didapatkan mulai dari weekly promotion dengan menu 1/2 Lusin Donut + Jcool To Go 1/2 Lusin Donut & 1 JCool To Go seharga Rp 95.000 hingga buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000 yang berlaku 31 Januari - 13 Februari 2022.

Kemudian ada juga promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu.

Tak kalah seru adalah ada donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO, Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano dan masih banyak lainnya.

Simak beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

JCool To Go

Yoghurt beku bebas lemak dengan topping segar pilihan Anda… umm so nyum!

Kamu tim JCool yang mana nih? Berpasangan, Berbagi, Lajang, atau Pergi? Tulis di kolom komentar ya!

Fyi, masih ada promo JCool To Go plus 1/2 dzn donuts lho hanya Rp95 ribu.