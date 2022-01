Selamat Tahun Baru Imlek 2022! Lengkap Kata-kata serta Ucapan yang Tepat Tahun Baru China

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 1 Februari 2022 merupakan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru China.

Sudah tentu umat Tionghoa akan merayakan pergantian 2572 ke 2573.

Pada artikel ini akan dirangkum sejumah kata-kata atau ucapan untuk memeriahkan Tahun Baru China 2573.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 pakai bahasa Indonesia dan Mandarin.

Bisa dikirimkan ke kerabat yang merayakan via WhatsApp, Instagram, Facebook dan lainnya.

Cek selengkapnya rekomendasi kata-kata mutiara berikut ini:

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.

2. Shēngyì xīnglóng