Polres Singkawang Gelar Rakor Lintas Sektoral Ops Liong Kapuas untuk Pengamanan Imlek dan Cap Go Meh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Kewilayahan Liong Kapuas 2022 dalam rangka Pengamanan Imlek 2573 dan cap Go Meh 2022 diwilayah Hukum Polres Singkawang di Aula Sarja Arya Racana Polres Singkawang Jalan Firdaus H. Rais II No. 98 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kamis 27 Januari 2022.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M.Si, Kapolres Singkawang, AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo, S.I.K., M.H., Dandim 1202/Skw, Letkol Inf Condro Edi Wibowo, S.Sos, M.Han, Ketua DPRD Kota Singkawang Sujianto, Kajari Kota Singkawang Edwin Kalampangan, S.H., Kabagops Polres Singkawang Kompol Andri Syahroni, S.IP., M.M., Kapolsek jajaran Polres Singkawang, Kepala Dinas Terkait, Tokoh Masyarakat dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya Kapolres Singkawang menuturkan bahwa Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam menyambut Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh.

"Tidak bisa dipungkiri kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian namun ditengah pandemi ini kita juga harus waspada," jelas Prasetiyo Adhi Wibowo.

Alhamdulillah setelah tahun baru kita tidak ada penambahan kasus namun menjelang imlek ada penambahan kasus karena banyak yang datang dari luar kota.

"Selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir mudah mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua," tutur Akbp AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Singkawang menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Walikota Singkawang tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena sedang ada kegiatan di luar kota.

"Kegiatan ini merupakan respon baik untuk menghadapi imlek dan cap go meh tahun 2022, Kita harus tetap fokus mendisiplinkan diri dan masyarakat dan tetap mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan, Kita harus bisa mengendalikan keadaan kegiatan perayaan imlek dan cap go meh boleh dilaksanakan namun terbatas tidak ada even festival cap go meh, Kami ikut bersuka ria sebagai begian dari masyarakat kota singkawang selamat merayakan imlek dan Cap Go Meh 2022," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang menuturkan, sudah ada beberapa kasus yang mulainya dari perjalanan luar kota, Kondisi kota singkawang berada pada resiko rendah makanya sekda provinsi menyarankan untuk melaksanakan swab pcr, Persentase cakupan vaksinasi kota singkawang 71.51 %, beruntung kita punya Pak Kapolres yang sangat antusias melakukan vaksinasi bagi masyarakat kota singkawang.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Kewilayahan Liong Kapuas 2022 dalam rangka Pengamanan Imlek 2573 dan cap Go Meh 2022 di wilayah Hukum Polres Singkawang bertempat di Aula Sarja Arya Racana Polres Singkawang, Kamis 27 Januari 2022

"Saya menghimbau agar tetap meganjurkan masyarakat untuk menerapkan prokes dan mentaatinya, Saran dan masukan dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat atau yang biasa disebut dengan 5M. Tindakan promotif melakukan sosialisasi tentang resiko penularan covid 19 kepada masyarakat. Tindakan kuratif mempersiapkan tenaga medis dan tindakan rehabilitatif melakukan pemulihan kondisi sosial kepada masyarakat yang pernah tertular covid-19," jelasnya.