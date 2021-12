Daftar Pemenang MAMA 2021 Lengkap ! Keren, BTS Menang Semua Daesang di Mnet Asian Music Awards 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS meraih semua piala kategori Daesang dalam Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021

Sejumlah kategori itu yakni TikTok Album of the Year, TikTok Worldwide Icon of the Year, TikTok Song of the Year, dan TikTok Artist of the Year.

Lagu Butter BTS juga menang kategori Best Dance Performance Male Group MAMA 2021, serta Best Male Group.

Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA) 2021 sukses berlangsung dan dapat disaksikan di JOOX pada Sabtu 11 Desember 2021 mulai jam 18:00 KST atau 16:00 WIB.

Seluruh penggguna JOOX bisa menyaksikan MAMA 2021 dari mulai Red Carpet yang dihadiri oleh para bintang idola ternama

MAMA 2021 diawali dengan red carpet dengan daftar nomine, yakni IU, Lisa dan Rosé BLACKPINK, Kai EXO, Baekhyun EXO, D.O. EXO, Kang Daniel, aespa, ITZY, ENHYPEN, TXT, DAY6, NCT 127, NCT U, NCT Dream, SEVENTEEN, TWICE, Wanna One, dan masih banyak lagi.

MAMA 2021 dimeriahkan dengan reuni dari Wanna One, yang terakhir kali tampil pada 2019.

Ada banyak nama aktor dan aktris kondang, mulai dari Song Joon Ki, Yeo Jin Goo, Lee Do Hyun, Jo Jujg Suk, Kim Hye Yoon, Ahn Bo Hyun, Lee Do Hyun, Lee Sun Bin, hingga Jo Bo Ah.

Dari jajaran komedian ada Noh Hong Chul dan HaHa. Kemudian, para musisi Rain, Uhm Jung Hwa, Choi Siwon Super Junior, serta Tiffany dan Sooyoung SNSD.