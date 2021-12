Cara Nonton MAMA 2021 di JOOX ! Sedang Live , Akses 5 Streaming MAMA 2021 Berikut Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA) 2021 di JOOX pada Sabtu 11 Desember 2021 mulai jam 18:00 KST atau 16:00 WIB.

Lebih serunya lagi, seluruh penggguna JOOX bisa menyaksikan MAMA 2021 dari mulai Red Carpet yang akan dihadiri oleh para bintang idola ternama hingga acara penghargaan.

MAMA 2021 diawali dengan red carpet dengan daftar nomine, yakni IU, Lisa dan Rosé BLACKPINK, Kai EXO, Baekhyun EXO, D.O. EXO, Kang Daniel, aespa, ITZY, ENHYPEN, TXT, DAY6, NCT 127, NCT U, NCT Dream, SEVENTEEN, TWICE, Wanna One, dan masih banyak lagi.

MAMA 2021 ini bakal dimeriahkan dengan reuni dari Wanna One, yang terakhir kali tampil pada 2019.

Berikut 5 langkah yang harus diikuti untuk nonton MAMA 2021 di JOOX.

1. Klik fitur Live dan lakukan RSVP agar tidak ketinggalan.

2. Agar kamu tidak menyesal karena ketinggalan jadwal acaranya, segera akses fitur Live di JOOX sekarang dan lakukan RSVP dengan klik ‘Ingatkan Saya’.

3. Atur resolusi tayangan. Kamu bisa atur resolusi tayangan acara dari 180p hingga 1080p, agar kamu tetap khusyuk dan bebas hambatan saat nonton penampilan dari idol favorit kamu!

4. Pastikan juga kamu punya cukup kuota internet untuk mendapatkan pengalaman maksimal tanpa hambatan.