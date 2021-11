KUMPULAN Kata Bijak Peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021 & Link Twibbon Peringatan HIV/AIDS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia.

Untuk memeriahkan Hari AIDS Sedunia didalam artikel ini dirangkum sejumlah kata-kata bijak serta link twibbon.

Hari AIDS Sedunia telah menjadi hari kesehatan internasional yang paling diakui.

Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan mengenang mereka yang kehilangan nyawa karena AIDS.

Berikut 20 ucapan hari AIDS sedunia dari para tokoh dunia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber:

1. “HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug: Heaven knows they need it.” - Princess Diana

(HIV tidak membuat orang berbahaya untuk diketahui, jadi kamu dapat menjabat tangan mereka dan memeluk mereka: Surga tahu mereka membutuhkannya.)

2. "It is bad enough that people are dying of AIDS, but no one should die of ignorance." – Elizabeth Taylor

(Sudah cukup buruk bahwa orang sekarat karena AIDS, tetapi tidak ada yang mati karena ketidaktahuan.)

3. "Give a child love, laughter and peace, not AIDS." – Nelson Mandela