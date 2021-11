Peringati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional, Bank Mandiri Langsungkan ‘Gowes Sinergi'

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan olahraga bersepeda Jumat, 12 November 2021 pagi kemarin bertajuk ‘Gowes Sinergi’ dalam memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan yang jatuh pada tanggal 10 dan 12 November.

Kegiatan tersebut terselenggara atas Kerjasama Bank Mandiri, Kodam XII Tanjungpura, Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bank Indonesia Kalimantan Barat, OJK Kalimantan Barat dan satuan kerja dibawah Kementerian lainnya beserta Perbankkan Himbara.

Selain memperingati hari besar tersebut, tujuan kegiatan ini ialah silaturahmi Pimpinan Bank Mandiri Kalimantan Barat yang baru yaitu Agus Subandi dengan Pimpinan Satuan Kerja maupun Instansi lainnya di Kalimantan Barat.

Serta memperkenalkan Mandiridigital platform Livin’ by Mandiri dan Kopra yang sudah dilaunching 2 Oktober 2021 bertepatan dengan HUT Bank Mandiri ke 23 Tahun.

Kemeriahan Gowes Sinergi dalam memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan yang jatuh pada tanggal 10 dan 12 November. (Dok/Bank Mandiri)

Gowes Sinergi tersebut dimulai dari Kantor Bank Mandiri Jalan Diponegoro yang kemudian mengitari Kota Pontianak hingga Kabupaten Kubu Raya dan selesai pada Kantor Cabang Bank Mandiri Jalan Tanjungpura.

Di akhir kegiatan, dengan hadirnya Mandiridigital platform terbaru yaitu Livin’ by Mandiri dan Kopra tersebut juga didukung Program Livin’ To The Max yang sedang berjalan untuk nasabah baru maupun nasabah yang sudah memiliki rekening dan yang bertransaksi menggunakan aplikasi New Livin’ by Mandiri.

Pada Program Livin’ To The Max nasabah yang bertransaksi di aplikasi New Livin’ by Mandiri akan mendapatkan poin yang akan diundi setiap minggu selama periode program ini berlangsung mulai 2 Oktober 2021 hingga 8 Januari 2022.

Hadiah yang ditawarkan juga sangat menarik dengan 100 Unit Mobil BMW X1 dan 1000 Unit Vespa Sprint serta Sepeda Motor Nmax.

“Kami berharap dengan hadirnya New Livin’ by Mandiri dan Kopra ini dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun terlebih lagi ada banyak hadiah menarik dalam program-program yang sedang berlangsung,” kata Agus Subandi, Pimpinan Bank Mandiri Kalimantan Barat.