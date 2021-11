Jadwal Acara TV Kamis 4 November 2021, FTV di SCTV Hingga Sejumlah Sinetron di RCTI dan Indosiar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah acara menarik TV akan tersaji pada Kamis 4 November 2021.

Acara menarik itu dapat anda saksikan di channel TV mulai dari ANTV, MNC, Trans hingga dengan Indosiar.

Untuk pagi hari, anda bisa menyaksikan Shiva pada pukul 06.00 WIB di ANTV dan Jodoh Wasit Bapak dimalam hari.

Kemudian sejumlah Bioskop Trans TV bisa menemani malam larut anda.

Selain daripada pagi hari ada banyak acara talkshow dan gosip.

Sementara itu FTV di SCTV, hingga sejumlah sinetron di Indosiar dan RCTI juga bisa menemani waktu luang anda.

Berikut jadwal acara TV Kamis 4 November 2021 yang dirangkum Tribun Pontianak.

Jadwal Acara ANTV

00:30 Merah Putih Peristiwa

01:00 Jejak Kriminal

01:30 Lejel Home Shopping

02:00 The Adventure Of Hatim

03:30 Masha And The Bear

05:40 Athleticus

05:45 Angry Bird

06:00 Shiva

07:30 Si Aa

08:00 Untaian Hikmah

09:30 Gopi

12:30 Bepannaah

14:30 Balika Vadhu

17:30 Terpaksa Menikahi Tuan Muda

20:00 Jodoh Wasiat Bapak 2

22:00 Jodoh Wasiat Bapak 2

Jadwal Acara Trans TV