Khasiat Daun Sirsak Direbus untuk Kesehatan ! Ada 7 Manfaat Daun Sirsak untuk Kesehatan Nih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang tidak tahu dengan buah sirsak. Buah sirsak memiliki kandungan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Sebut saja vitamin C dan Kalium.

Kalium dalam buah sirsak berperan untuk menurunkan tekanan darah tingg atau hipertensi.

Namun, perlu anda ketahui bahwa sebenarnya bukan hanya buahnya saja yang bermanfaat bagi tubuh loh.

Daun sirsak ternyata juga memiliki ragam khasiat bagi kesehatan.

Ternyata, daun sirsak kerap digunakan dalam pengobatan herbal sejak dahulu kala.

Khasiat daun sirsak disebut-sebut sebagai obat herbal penumpas penyakit.

Mengutip dari buku berjudul The Miracle of Herbs karya dr. Prapto Utami, Desty Ervira Puspaningtyas, S.Gz, daun sirsak mengandung kalsium, fosfor, karbohidrat, vitamin A, B, C, Tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid murisine.

Manfaat daun sirsak