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JADWAL RACE MotoGP Amerika 2021 Baru, Cek Tv Online Trans7 Nonton Balapan di Circuit of The Americas
Race yang dilansungkan di Cirucit of The Americas atau CTA (dulu dikenal sebagai sirkuit Austin) tersebut akan mulai pada malam hingga dini hari WIB
Penulis: Ishak | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran MotoGP Amerika 2021 terbilang relatif berbeda dari jadwal race MotoGP seri lainnya di MotoGP 2021 musim ini
Jika jam tayang seri-seri sebelumnya balapan MotoGP 2021 kerap digelar pada sore hingga malam hari, tidak dengan race MotoGP Amerika 2021
Race yang dilansungkan di Cirucit of The Americas atau COTA (dulu dikenal sebagai sirkuit Austin) tersebut akan mulai pada malam hingga dini hari WIB
Nah, biar Sobat Tribun Pontianak tak salah jadwal, berikut kami tampilkan update terbaru jadwal race MotoGP Amerika 2021 lengkap
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Di mana update terkini jadwal race MotoGP Amerika 2021 ini kami rangkum dari laman MotoGP.com dan Crash Net MotoGP Sabtu 2 Oktober 2021 :
# Hari Ke 3, Sabtu 2 Oktober 2021
(Jam, Kelas Balap, Agenda)
21:00 - 21:40 Moto3 Free Practice Nr. 3
21:55 - 22:40 MotoGP Free Practice Nr. 3
22:55 - 23:35 Moto2 Free Practice Nr. 3
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