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JADWAL RACE MotoGP Amerika 2021 Baru, Cek Tv Online Trans7 Nonton Balapan di Circuit of The Americas

Race yang dilansungkan di Cirucit of The Americas atau CTA (dulu dikenal sebagai sirkuit Austin) tersebut akan mulai pada malam hingga dini hari WIB

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto JADWAL RACE MotoGP Amerika 2021 Baru, Cek Tv Online Trans7 Nonton Balapan di Circuit of The Americas
MIRCO LAZZARI GP/GETTY IMAGES VIA AFP
Pembalap Repsol Honda MotoGP Marc Marquez melaju di Circuit of The Americas dalam gelaran MotoGP Amerika 2021 Sabtu 2 Oktober 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran MotoGP Amerika 2021 terbilang relatif berbeda dari jadwal race MotoGP seri lainnya di MotoGP 2021 musim ini

Jika jam tayang seri-seri sebelumnya balapan MotoGP 2021 kerap digelar pada sore hingga malam hari, tidak dengan race MotoGP Amerika 2021

Race yang dilansungkan di Cirucit of The Americas atau COTA (dulu dikenal sebagai sirkuit Austin) tersebut akan mulai pada malam hingga dini hari WIB

Nah, biar Sobat Tribun Pontianak tak salah jadwal, berikut kami tampilkan update terbaru jadwal race MotoGP Amerika 2021 lengkap

LIVE Kualifikasi MotoGP 2021 Hari Ini Seri GP Amerika di Tv Online Trans7, Marc Marquez Rebut Pole ?

Di mana update terkini jadwal race MotoGP Amerika 2021 ini kami rangkum dari laman MotoGP.com dan Crash Net MotoGP Sabtu 2 Oktober 2021 :

# Hari Ke 3, Sabtu 2 Oktober 2021

(Jam, Kelas Balap, Agenda)

21:00 - 21:40 Moto3 Free Practice Nr. 3

21:55 - 22:40 MotoGP Free Practice Nr. 3

22:55 - 23:35 Moto2 Free Practice Nr. 3

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