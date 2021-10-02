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JACK Miller Putus Dominasi Marc Marquez di GP Amerika 2021 Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Hari Ini

Pada dua sesi latihan bebas yakni FP1 MotoGP Amerika 2021 dan FP2 MotoGP Amerika 2021, Marc Marquez selalu berhasil menjadi yang tercepat.

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto JACK Miller Putus Dominasi Marc Marquez di GP Amerika 2021 Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Hari Ini
ANDREAS SOLARO/AFP
Pembalap tim Ducati Lenovo MotoGP Jack Miller melaju di lintasan Circuit of The Americas dalam gelaran GP Amerika 2021 Sabtu 2 Oktober 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jack Miller !

Pembalap tim Lenovo Ducati Team berkebangsaan Australia itu sukses memutus dominasi Marc Marquez dalam sesi race latihan bebas MotoGP atau free Practice MotoGP Amerika 2021, Sabtu 2 Oktober 2021 malam.

Jack Miller berhasil menjadi pembalap tercepat di race penentu hasil latihan bebas 3 MotoGP hari ini

Alias hasil FP3 MotoGP Amerika 2021 pada Sabtu malam ini

Jack Miller yang memacu sepeda motor Ducati itu, melaju di lintasan Circuit of The Americas - COTA atau yang dulu dikenal sebagai sirkuit Austin tersebut dengan watu 2 menit 02,923 detik

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Hasil itu menempatkan kompatriotnya Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo Team itu sebagai pembalap tercepat di hasil FP3 MotoGP Amerika 2021 hari ini tersebut.

Sebelumnya, Marc Marquez memang tampil impresif dan benar-benar mendominasi di sesi latihan bebas GP Amerika 2021 ini

Pada dua sesi latihan bebas yakni FP1 MotoGP Amerika 2021 dan FP2 MotoGP Amerika 2021, Marc Marquez selalu berhasil menjadi yang tercepat.

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Back to back menjadi rider terkencang di sesi free practice MotoGP GP Amerika 2021 yang dilangsungkan di Ciruit of The Americas tersebut.

Namun di sesi latihan bebas ke tiga ini, dominasi Marc Marquez itu berhasil dipatahkan oleh Jack Miller

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